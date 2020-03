Perez e la quarantena in solitaria: “Non è facile, ma stare solo mi piace. Ne approfitto per allenarmi”

Carles Perez immaginava diversamente i suoi primi mesi alla Roma. Mentre cercava di conquistare un posto da titolare, il virus ha bloccato tutto. Lo spagnolo ora vive in quarantena nella capitale. Ecco il suo racconto a El Mundo Deportivo:

Cosa ti manca di più in questa quarantena?

“Mi manca l’affetto dei miei e le risate con gli amici. Le apprezzo molto di più. Questa situazione deve farci rivalutare le cose di routine a cui normalmente non diamo importanza. Come un bacio, un abbraccio o comunicare faccia a faccia con altre persone”.

Come stai affrontando questo periodo?

“È un po’ difficile perché sei lontano da casa e non hai la tua famiglia al tuo fianco, ma ho la grande fortuna di avere un giardino e una piscina, che sono molto buoni per l’allenamento e altre cose che mi distraggono. Ne approfitto per fare molta palestra”.

Com’è la tua giornata tipo?

“Mi alzo, faccio colazione e inizio ad allenarmi. Faccio il tipico lavoro da calciatore: sprint e alcuni esercizi di nuoto, ciclismo, flessioni, sit-up e prevenzione degli infortuni. Tutto per rimanere in forma perché alla fine siamo fermi da due settimane. Devo mantenere il fisico per quando torneremo per essere al meglio”.

Com’e vivere da solo in quarantena?

“Mi piace stare da solo, avere il mio spazio e la mia tranquillità. Ma è vero che ora sono rinchiuso in casa da più di una settimana, 24 ore al giorno senza vedere quasi nessuno. Se fossi con i miei genitori e mio fratello, sarebbe più piacevole. Nemmeno gli amici possono venire… Ma la prendo bene, restando positivo e approfittando per lavorare fisicamente su aspetti che non posso fare quotidianamente, durante la stagione”.

La società vi ha detto qualcosa?

“Ci chiedono tranquillità, pazienza e, soprattutto, che non usciamo. Ci stanno aiutando e facilitando in ciò di cui abbiamo bisogno, anche con materiale di formazione. Il club è in contatto con le autorità e ci sta informando mentre si svolgono gli eventi. Quindi non so quanti altri giorni dovrò rimanere a casa rinchiuso”.

Cosa vuoi dire ai sostenitori?

Chiedo alla gente di seguire le raccomandazioni delle autorità e di rimanere a casa. Più ci impegniamo, prima passerà tutto e potremo tornare alla nostra vita come sempre, che è ciò che tutti desideriamo. Dobbiamo prendere il lato positivo e approfittare di questi momenti per stare con la famiglia, riposare, fermarsi, riflettere e valorizzare ciò che abbiamo”.