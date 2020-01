Il tecnico del del Barcellona Quique Setién ha parlato in conferenza stampa dell’addio di Carles Perez, passato alla Roma. Queste le sue parole: “Abbiamo preso una decisione condivisa. Io e lui abbiamo parlato chiaramente, ma non posso svelare cosa ci siamo detti. Niente da aggiungere, quindi, se non che il club e lo stesso Carles Perez conoscono bene la mia opinione sul giocatore. Il suo trasferimento alla Roma è una buona occasione”.