Pereyra salta Roma-Udinese: il centrocampista out per almeno tre settimane

Brutte notizie per l’Udinese, in vista della gara contro la Roma. Il tecnico Luca Gotti, infatti, non potrà contare su Roberto Pereyra, che si è infortunato nell’ultima partita con il Verona. Il centrocampista, costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo del match giocato alla Dacia Arena, si è sottoposto agli accertamenti strumentali per verificare l’entità del problema che lo ha fermato. La risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari, ma ha evidenziato un’elongazione muscolare alla coscia destra.

L’ex juventino salterà i prossimi incontri con Roma e Parma e dovrebbe tornare a disposizione nell’appuntamento del 28 febbraio con la Fiorentina. Gotti può tirare comunque un sospiro di sollievo, anche perché al fischio finale della gara col Verona si era detto preoccupato per l’infortunio. Il tecnico bianconero, all’Olimpico, recupererà de Paul, squalificato contro l’Hellas.