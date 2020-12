Peres: “Sono cambiato mentalmente. Normale l’alternanza con Karsdorp”

Dopo la vittoria per 3-1 contro lo Young Boys ha parlato Bruno Peres. Ecco le sue parole in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca.

BRUNO PERES IN CONFERENZA

La tua fase positiva è legata più all’aspetto mentale che a quello fisico?

Sto lavorando a livello mentale, quando ti metti una cosa in testa è importante lavorarci, sfruttando al massimo le occasioni. Sono contento di essere cambiato mentalmente e che ci sia stata una crescita importante.

Sul rinnovo.

Ora sto pensando solo a fare bene, a fare grandi partite con i compagni. Sto cercando di fare il mio meglio, al rinnovo non sto ancora pensando. E’ più importante stare bene e concentrati, poi se lavori bene vieni ripagato. Devo continuare con la testa concentrata, mettendo a fuoco ogni possibilità di giocare.

Tu giochi in coppa e Karsdorp in campionato: come vivi questa alternanza?

Quando si gioca ogni tre giorni è normale l’alternanza, il mister ha un gruppo esteso e può cambiare, lo ha detto che ha fiducia in tutti. Tutti possono giocare ed è importante, possiamo dimostrare il nostro valore e portare cose importanti al gruppo.