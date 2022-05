Peres: “Roma è una piazza difficile e dovevo fare di più. Fonseca speciale con me”

Le parole del terzino: "Ho detto a Mourinho: ‘Se gioco bene, mi riprendete?’. Il tecnico aveva riso. Sapere poi che aveva detto quelle parole, mi ha fatto un grande piacere”

Bruno Peres, ex terzino della Roma, ha parlato in esclusiva al sito Gianlucadimarzio.com. Il brasiliano è da poco diventato campione di Turchia con il Trabzonspor ma non ha dimenticato i giallorossi: Feci un salvataggio sulla linea clamoroso contro lo Shakhtar. Senza quel mio intervento, non saremmo riusciti a passare il turno nella partita del ritorno. Quell’anno fu molto positivo per la Roma e quell’episodio mi permise di avvicinarmi di più ai tifosi”. Ma non si nasconde: “Se ho un rimpianto, è che in quei due anni nella Capitale avrei potuto fare molto di più. Roma è una piazza difficile e io mi ero sentito arrivato. Avrei potuto fare molto di più, ma se non avessi fatto quegli errori, adesso non sarei la persona che sono diventato: si sbaglia, si impara, si cresce”. Il calciatore brasiliano ha parlato anche del suo rapporto con Fonseca e delle parole spese da Mourinho per lui: "Paulo con me è stato speciale: mi aveva detto che mi rivoleva indietro, ma che avrei dovuto aiutarlo. Che non dovevo fare sciocchezze, che era tutto nelle mie mani. Una bella responsabilità. Addirittura, Petrachi lo aveva convinto a cambiare modulo, passando alla difesa a tre. ‘Devi lasciare libero Bruno sulla fascia’, gli aveva consigliato. Potete capire come mi ero sentito. Quando ho affrontato la Roma ad agosto in Conference League ho detto a Mourinho: ‘Se gioco bene, mi riprendete?’. Il tecnico aveva riso. Sapere poi che aveva detto quelle parole, mi ha fatto un grande piacere”.