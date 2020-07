Peres: “Ho capito che per stare alla Roma devo fare il professionista. Il modulo mi aiuta”

Bruno Peres realizza una doppietta inaspettata e trascina la Roma ai tre punti contro la Spal. Il brasiliano ha parlato della sua prestazione e della squadra al termine del match.

BRUNO PERES A ROMA TV

Qual è la soddisfazione per questa doppietta?

Sono felice per i gol ma sono più felice per la vittoria e per aver dato il mio contributo. Abbiamo vinto bene, non abbiamo mollato un attimo e siamo stati concentrati fino alla fine.

Come hai costruito la fiducia di Fonseca?

Quando sono rientrato il mister ha parlato con me e ho capito che per stare alla Roma si deve cambiare atteggiamento e fare il professionista. Credo che i suoi consigli siano stati importanti, sto facendo tutto quello che mi ha detto: sono felice di aiutare i miei compagni facendo grandi partite.

Questo modulo ti valorizza?

Sì, sono abituato a giocare più avanti e così per i terzini è più facile servire gli attaccanti.

Per chi è il cuore che hai mostrato nell’esultanza?

Ancora non posso dirlo, ma è per una persona importante.