Pereira: “Ho capito subito l’importanza del derby, è un’emozione speciale”

Il calciatore della Lazio: "L'ultima volta abbiamo vinto 3-0, è stato importante per me"

Il trequartista della Lazio Andreas Pereira ha parlato a margine dell'e-derby di Pro Evolution Soccer organizzato allo stadio Olimpico. Queste le sue parole: "Ho capito subito l’importanza del derby, appena sono arrivato a Roma. Le persone qui al club mi hanno spiegato tutto, è un’emozione speciale. L’ultimo derby abbiamo vinto 3-0, è stato importante per me". Il brasiliano tornerà probabilmente a disposizione di Simone Inzaghi in occasione del derby, dopo la giornata di squalifica scontata contro il Parma.