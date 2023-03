Pereira ammette: “Ero nervoso al pensiero di affrontare Mourinho per andare via”

La grande di José Mourinho è ormai enorme, anche se a volte controversa, ma tanto da mettere in soggezione anche i propri calciatori. Lo ha confessato anche Andreas Pereira, attaccante brasiliano in forza al Fulham ma di proprietà del Manchester United da più di 10 anni tra giovanili e prima squadra. Classe '96, ha lasciato definitivamente i Red Devils dopo una lunga serie di prestiti tra cui anche alla Lazio nel 2020/21. Pereira è stato allenato ovviamente anche da José Mourinho a Manchester, ma gli spazi erano pochi e lui ha chiesto la cessione. Lo Special One voleva però che restasse, il brasiliano spingeva per andare al Valencia. In un'intervista a 'Espn', però, lo stesso attaccante ha ammesso di sentirsi "nervoso" all'idea di affrontare, sfidare Mourinho per imporre la sua volontà. Alla fine Pereira ha insistito ottenendo la cessione in prestito al Valencia (nel 2017/18):"Non ho rimpianti", conferma poi l'ex Lazio.