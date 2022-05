Per Zaniolo affaticamento al quadricipite. Fastidio al ginocchio per Felix

La Roma tornerà in campo a Trigoria martedì alle ore 11, con Mourinho che ha concesso alla squadra due giorni di riposo

Nicolò Zaniolo e Felix, come detto da José Mourinho in conferenza stampa al termine del match contro il Venezia, non sono stati convocati per due infortuni. Per l'azzurro affaticamento al quadricipite destro, mentre per il giovane attaccante un fastidio al ginocchio destro. Entrambi saranno da valutare per la prossima sfida di Serie A contro il Torino. La ripresa degli allenamenti è fissata a martedì prossimo alle ore 11, con il tecnico portoghese che ha concesso due giorni di riposo ai giallorossi.