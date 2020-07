Per la Roma un fondo del Kuwait? L’emiro Al-Baker: “Offerta fatta per un club italiano quotato” – VIDEO

Dopo il “no” di Pallotta alla seconda offerta di Friedkin, il tycoon di Boston continua a cercare nuovi investitori o acquirenti per la Roma. Alcuni rumors hanno parlato in questi di giorni di un interesse di un fondo sovrano del Kuwait che avrebbe mosso i primi passi verso la Capitale e che non avrebbe difficoltà nel rilevare la società giallorossa. Dagli Emirati Arabi, intanto, ha parlato l’emiro Fahad Al-Baker ad HDA Tv rivelando un’offerta fatta per un club italiano. “Ho formulato una prima proposta che è stata accettata. Ora dovremo valutare i dettagli. Non posso fare il nome perché quotata in borsa. Il valore si aggira sui 400 milioni di euro”. I giallorossi lo sono e Pallotta non più di qualche tempo fa lo ha detto: “Voglio lasciare il club in mani sicure”.