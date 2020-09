“Per la maglia, per la gente, per la Roma”: ecco cosa leggeranno i calciatori prima di entrare in campo

“Per la maglia, per la gente, per la Roma”: è questa la frase che i tifosi giallorossi hanno scelto come motto per dare il proprio appoggio ai calciatori ogni volta che staranno per salire dalle scalette degli spogliatoi sul terreno di gioco dell’Olimpico. La votazione è stata possibile tramite l’app Socios e Pellegrini e compagni la leggeranno pochi istanti prima di tutte le partite che la Roma giocherà in casa. Un modo per far sentire la propria vicinanza anche senza poter assistere dal vivo alle partite, in attesa della riapertura degli stadi.