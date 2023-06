Pellegrini-Zaniolo ancora insieme: prima in Nazionale, poi dal barbiere

I due ex compagni di squadra sfideranno la Spagna in Nations League. Oggi hanno ricevuto la visita del loro barbiere di fiducia

Darci un taglio, ma non con le amicizie. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo si ritrovano dal barbiere dal fiducia. I due azzurri si trovano attualmente nel ritiro dell'Italia per preparare la semifinale di Nations League contro la Spagna. Pellegrini ne ha approfittato per sistemare i capelli e ha deciso di chiamare a Coverciano il suo barbiere di fiducia nella capitale: Gennaro Capasso. Che Zaniolo conosce bene essendo suo cliente fino a gennaio scorso. Il barbiere ha immortalato su Instagram la foto dei due ex compagni di squadra che si ritroveranno a giocare insieme sei mesi dopo l'ultima volta.