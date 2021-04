Pellegrini: “Vogliamo la finale. Lo United? Per essere grandi bisogna battere i migliori”

La Roma vola in semifinale. Chi aveva la fascia sul braccio è Lorenzo Pellegrini, che a fine partita ha parlato ai cronisti. Ecco le sue parole.

PELLEGRINI A SKY

C’è stato tanto cuore per conseguire questa semifinale.

Sapevamo che loro erano una grande squadra. Il nostro percorso di crescita sta andando avanti, lo abbiamo dimostrato. Ora è importante trattenere l’euforia, vogliamo giocare altre tre partite.

Da quale forza avete attinto nei momenti di difficoltà?

Siamo partiti molto bene. Ho avuto un’occasione ma sono scivolato e non sono riuscito a dare forza al pallone. Una grande squadra sa affrontare momenti difficili. Tutti i miei compagni sono grandi, stiamo dimostrando una crescita.

Nel 2018 siete arrivati in semifinali di Champions, ora di nuovo tra le prime quattro. Che significato ha?

Un significato importante. Stiamo proseguendo questo percorso dic crescita che ci deve far diventare grandi nel minor tempo possibile perché è quello per cui lavoriamo tutti i giorni. Il Manchester? Se si vuole fare qualcosa di grande bisogna battere chi è grande. Siamo concentrati, da domani già ci pensiamo.

Ti aspettavi l’azione di Calafiori sul gol di Dzeko?

Sapevo che Riccardo avrebbe dimostrato il suo valore, gli ho detto di stare tranquillo e di fare ciò che si sentiva. E’ un ragazzo giovane con delle doti importanti.

PELLEGRINI A ROMA TV

Una grande serata

Sì, ce la godiamo. Ce la meritiamo noi e i tifosi. È giusto così.

Una partita difficile

L’Ajax è una grande squadra, sapevamo fosse difficile. L’abbiamo affrontata nel modo giusto.

Ora il Manchester

Abbiamo affrontato sempre grandi squadre. Ora ci sarà il Manchester, vogliamo vincere per andare in finale.