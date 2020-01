Pellegrini: “Una vittoria che volevamo tanto. Ora testa al campionato” – FOTO

Lorenzo Pellegrini è stato il protagonista assoluto della vittoria della Roma di ieri sera contro il Parma: grazie alla sua doppietta, i giallorossi ai quarti di Coppa Italia incontreranno la Juventus. Pellegrini, tramite il suo profilo Instagram, ha espresso la sua soddisfazione per la partita di ieri, ma lanciando già un messaggio ai compagni in vista della partita di domenica alle 18 contro il Genoa. Queste le parole del numero 7 di Fonseca: “Finalmente la vittoria che tanto volevamo. Bella serata soprattutto per il passaggio del turno, ma adesso pensiamo al campionato!!”