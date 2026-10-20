Sono passati 2806 giorni dall'ultima vittoria della Roma in Champions. Il 12 febbraio 2019 i giallorossi avevano battuto il Porto 2-1 all'Olimpico, poi al ritorno i portoghesi passarono il turno grazie al successo per 3-1. Da lì sette anni senza partecipare alla competizione europea più importante. Questa sera contro lo Slovan Bratislava Malen e compagni proveranno a tornare a vincere dopo che i tre punti sono sfumati con Fenerbahce e Real Madrid. Tornerà titolare Pellegrini che quella sera contro il Porto era partito nell'undici iniziale. Una Roma completamente diversa e un solo superstite oltre a lui. Nel 4-3-3 di Di Francesco in mezzo al campo c'era anche Cristante (oggi non ci sarà per infortunio) e poi Daniele De Rossi. Il centravanti, invece, era Dzeko. Vicino al bosniaco, El Shaarawy e Zaniolo che segnò due gol. Il pacchetto arretrato era composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In porta Mirante. Dalla panchina entrarono Santon, Kluivert e Nzonzi. Sette anni dopo quella notte la Roma vuole tornare a vincere.