Pellegrini testimonial per Netflix: alle sue spalle spunta “Lupin” – FOTO

Nell'ultimo scatto del centrocampista giallorosso a Coverciano si nota sullo sfondo anche la presenza di Omar Sy, attore che interpreta il protagonista della serie Assane Diop

Pellegrini protagonista di una serie Netflix? Non proprio, ma c'è una nota di colore nell'ultimo scatto a Coverciano che ritrae il centrocampista della Roma. E che lo coinvolge, almeno come testimonial, in uno dei prodotti della nota piattaforma. Alle spalle di Lorenzo si intravede infatti sullo sfondo Omar Sy, l'attore che interpreta il protagonista di "Lucifer" Assane Diop. E il pensiero del numero 7 della Roma all'Europeo, con tanto di messaggio "Sono pronto", passa immediatamente in secondo piano, almeno per i fan delle serie televisive. Pellegrini è stato infatti scelto come testimonial del prodotto televisivo e in streaming francese ispirato alla storia del noto ladro gentiluomo, in onda dal 2018 e di cui per ora sono state prodotte due stagioni. La seconda arriverà presto in Italia, e tra i calciatori scelti come testimonial c'è anche il capitano della Roma.