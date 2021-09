Pellegrini testimonial per il vaccino all’Olimpico: “È fondamentale” – VIDEO

Oggi e domani la possibilità di ricevere una dose di Moderna nei pressi dello stadio

Oggi e domani sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei pressi dello Stadio Olimpico. È l'iniziativa voluta dalla Roma in collaborazione della Regione Lazio, che ha messo a disposizione le sue strutture per renderlo possibile. Lorenzo Pellegrini ha registrato un promo per pubblicizzare l'evento: "Per tornare alla normalità vaccinarsi è fondamentale. Mercoledì e giovedì è possibile farlo nei pressi dello stadio Olimpico, in un camper messo a disposizione dalla Regione Lazio. Se ancora non l'hai fatto, questa è davvero una buona occasione. Non serve nemmeno la prenotazione. 100% vaccinati, 100% allo stadio".