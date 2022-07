Pellegrini subito al lavoro: si allena con un preparatore a Forte dei Marmi – VIDEO

Si avvicina anche il ritorno dei nazionali a Trigoria. Oggi Spinazzola è rientrato in anticipo per svolgere degli allenamenti individuali propedeutici all'allenamento in gruppo previsto a partire da lunedì. Anche Lorenzo Pellegrini, però, non è da meno. Il preparatore e fisioterapista Piergiorgio Luciani ha pubblicato su suo profilo Instagram alcuni video del capitano giallorosso che si allena a Forte dei Marmi tra palestra e campo, anche con il pallone. "Il calcio è un gioco di squadra. Verissimo, tatticamente però. Atleticamente, tecnicamente e psicologicamente è una continua “battaglia“ individuale e come tale va preparata nei minimi dettagli", scrive Luciani nel post. Nonostante i giorni in più di vacanza, la voglia è già tantissima.