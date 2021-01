Pellegrini: “Siamo una famiglia unita, gli screzi si risolveranno. El Shaarawy può farci bene”

Una vittoria come non se ne vedevano da tempo. Di cuore e molto romanista, anche grazie al gol di Lorenzo Pellegrini allo scadere. Quelle le sue considerazioni arrivate nel post partita.

PELLEGRINI A SKY

Hai deciso di far venire un infarto a tutti i tifosi?

Finché gli infarti sono questi penso che a loro stia bene. A noi va benissimo così, siamo contenti.

L’abbraccio finale con Fonseca vale più di mille parole

Penso che si sia visto che questo gruppo è unito dal primo all’ultimo membro. L’abbraccio non è stato tra me e Fonseca, ma anche con tutti i membri della nostra famiglia, composta da giocatori, medici e ragazzi infortunati. Noi siamo questo, ciò che si dice fuori non ci interessa.

Che effetto fa rivedere le immagini del gol?

Un bell’effetto, secondo me abbiamo fatto un’ottima partita anche se abbiamo sbagliato sia davanti che dietro: potevamo essere un po’ più cinici e un po’ più attenti in difesa. Alla fine penso che, in questa settimana ricca di difficoltà, sia stato bello vincere e abbracciarci tutti insieme.

Per ripartire con Fonseca saranno fondamentali le sfide con Verona e Juventus?

Credo che più che ripartire dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto da inizio stagione. Come ha detto il mister, è stata una settimana complicata perché abbiamo perso il derby e siamo usciti dalla Coppa Italia, competizione alla quale tutto il gruppo teneva molto. A parte due brutte partite, ed ammettiamo che lo sono state, l’importante era continuare a vincere: in un modo o nell’altro, ci siamo riusciti.

Si risolveranno tutti gli screzi in questa settimana?

Ne sono sicuro, intanto era importante vincere perché non vincere oggi sarebbe stato brutto per tutti. Ora abbiamo una settimana per prepararci alla prossima partita e farlo dopo una vittoria rinfranca l’animo di tutti. Per il resto sono d’accordo, a patto che tutti capiscano che siamo un gruppo unito: oggi si è visto.

Siete di nuovo terzi. Passata questa settimana, cosa deve trovare tecnicamente la squadra per restare in alto in campionato?

Oggi abbiamo rischiato di perdere una gara impossibile da perdere, sia per il gioco che per le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo cercare di continuare così e concretizzare meglio le chance che ci vengono concesse o che creiamo. Serve anche stare più attenti e compatti dietro: anche oggi abbiamo avuto degli incidenti, ma sono sempre dalla parte dei miei compagni. Tutti possono sbagliare, era fondamentale finire questa settimana con una vittoria.

Sei contento dell’arrivo di El Shaarawy? Cosa può dare alla Roma?

Non so niente, siamo molto amici e penso che tutti sarebbero contenti se riuscisse ad arrivare. Per ora, non so nulla: mi auguro arrivi, è un giocatore importante e un ragazzo positivo e solare. Può far bene a tutto il gruppo.

PELLEGRINI A ROMA TV

Difficile che le vittorie sono causali. Ora il fatto è che la vittoria è arrivata e la Roma è terza

Non ho detto che dobbiamo iniziare con i fatti. Abbiamo avuto due sconfitte che non dovevamo avere, abbiamo avuto una settimana difficile. Ma da inizio hanno abbiamo una identità, anche negli errori offensivi e difensivi. Se avessimo fatto i gol che dovevamo fare saremmo stati attenti anche in difesa.

Questo è lo spirito di squadra che volevi?

Lo spirito di squadra è capire che nessuno può vincere o perdere le partite da solo. E’ sempre colpa di tutti. Se vogliamo migliorare dobbiamo farlo insieme.

Avete avuto una settimana difficile. Può arrivare adesso un po’ più di fiducia e di tranquillità? Sembrava per l’opinione pubblica che si parlava di una squadra in zona retrocessione…

Penso che questa vittoria deve darci serenità. Avremo una settimana piena per preparare la prossima partita. Capisco l’umore che c’è fuori, perché il derby e la Coppa Italia significano tanto. Continueremo a preparare le partite al meglio per vincere e per rimanere in quella posizione.

Cosa bisogna fare per far tornare un po’ di tranquillità nella linea difensiva? Quella serenità che è stata la forza della squadra

I nostri difensori hanno sbagliato perché il pressing più avanti può essere stato sbagliato, o comunque gli errori individuali ci sono. Ma questi sono errori che non mi preoccupano. Il problema non è quello, dobbiamo solo remare tutti verso lo stesso obbiettivo.