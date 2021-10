Pellegrini: “Siamo una famiglia, oggi la risposta alle cose brutte della settimana”

News as roma: tutte le notizie

"Ancora sono in debito perché tutti dicono che non so battere le punizioni, io continuo ad allenarmi e migliorarmi"

Redazione

La Roma vince grazie a un super gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha commentato così il 2-1 di questa sera con il Cagliari.

PELLEGRINI A DAZN

Importante la reazione, per questo che i tre punti di oggi hanno un peso diverso... Un peso importante come ogni tre punti. Non si era messa bene nonostante avessimo avuto sempre la palla nel primo tempo, nel secondo abbiamo messo più intensità. Era importantissimo oggi.

Qual è il reale valore del gruppo? Non lo posso dire io ma il tempo e i risultati. Oggi dico che questa è una famiglia che ogni giorno punta a migliorarsi e si è visto. Oggi è la risposta a tutte le cose brutte dette questa settimana. Abbiamo cercato di rimboccarci le maniche, abbiamo fatto un'ottima partita col Napoli e oggi abbiamo preso i tre punti.

Ma che gol hai fatto? Ancora sono in debito perché tutti dicono che non so battere le punizioni, io continuo ad allenarmi e migliorarmi e che è tutto quello che fa la squadra, prima o poi riusciremo a dimostrare che tutto quello che proviamo riusciamo.