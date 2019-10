Pellegrini: “Roma è la mia città, spero possa crescere sotto tutti i punti di vista”

Lorenzo Pellegrini, fermo ai box per infortunio, ha parlato nel corso della presentazione della nuova edizione de “Il Tempo Quotidiano”. Presenti il sindaco di Roma Virginia Raggi e il direttore Franco Bechis. Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso: “Roma è la mia città, la città in cui sono nato e cresciuto, la città che amo da sempre. Da poco è nata mia figlia, e per lei mi auguro che questa città possa continuare a crescere sotto tutti i punti di vista: quello delle opportunità, che possa un giorno dare a mia figlia, quella della viabilità, e della sicurezza, perché penso che abbinata alla sua bellezza, possano renderla la città più bella del mondo”.