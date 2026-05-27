Le ultime stagioni trascorse tra alti e bassi, critiche e un futuro incerto. Poi l'arrivo di Gasperini e il traguardo della Champions raggiunto all'ultima giornata che ha cambiato tutto. Ora Lorenzo Pellegrini è vicino al rinnovo con la Roma dopo le voci di un possibile addio a gennaio. Di questo e molto altro ha parlato in un'intervista con sua moglie Veronica Martinelli che uscirà domani sul Corriere dello Sport. E a proposito della Champions ha rivelato: "Arrivarci è stata una liberazione". Poi le parole della compagna: "Siamo una coppia che non finge. E ho sempre visto tutti i sacrifici fatti da Lorenzo".