Pellegrini capitano con Dzeko in campo: sarà sua la fascia in questa stagione

Mourinho affida la fascia dal primo minuto a Lorenzo Pellegrini

Terza amichevole italiana per la Roma di José Mourinho, impegnata a Trieste contro la Triestina. Tra i giocatori recuperati dai vari infortuni, il tecnico portoghese ritrova Lorenzo Pellegrini, assente nelle prime due amichevoli contro Montecatini e Ternana e a cui lo Special One ha deciso di affidare la fascia di capitano dal primo minuto. Un segnale importante per quanto riguarda le gerarchie della fascia secondo Mourinho: sarà infatti Pellegrini il capitano nella prossima stagione, visto l'utilizzo di quest'ultimo e di Edin Dzeko nell'undici titolare contro la formazione di Bucchi. Dzeko aveva ritrovato la fascia al braccio dopo 184 giorni durante l'amichevole contro la Ternana, a causa anche dell'assenza del centrocampista.