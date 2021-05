Pellegrini rimasto a Roma per la nascita del figlio: out dai convocati

Il centrocampista non era assieme ai compagni questa mattina per restare vicino alla moglie durante il parto

Lorenzo Pellegrini sta per diventare padre per la seconda volta. In queste ore nasce Thomas, il secondo figlio avuto con la moglie Veronica dopo la primogenita Camilla. Una splendida notizia, che ha convinto il capitano della Roma a non partire con il resto della squadra per Genova per stare accanto alla compagna in clinica. Il centrocampista non si è infatti imbarcato insieme ai compagni sull'aereo partito da Fiumicino intorno alle 10.30 e non è stato inserito nell'elenco dei convocati diramato da Paulo Fonseca. Sulla trequarti l'unico "superstite" è Mkhitaryan: insieme a lui potrebbe giocare Javier Pastore. L'ultima presenza da titolare dell'argentino risale al 24 giugno 2020 proprio contro la Sampdoria ma all'Olimpico.