Pellegrini, rigore sbagliato col Feyenoord e Mou lo fa uscire. Social infuriati

"Magari il vero Lorenzo sta per tornare", con queste parole Mourinho aveva provato a caricare ieri Pellegrini in conferenza stampa. José non ha mai smesso di sostenere il numero 7, nonostante la deludente stagione. Oggi contro il Feyenoord ha buttato alle ortiche la possibilità di risollevare la sua annata. Rigore calciato sul palo al 42' e lo Special One lo ha lasciato negli spogliatoi e non è neanche in panchina. Nella ripresa è entrato Wijnaldum. Pellegrini non riesce a tornare ai livelli dell'anno scorso. Il gol su azione gli manca addirittura da ottobre 2021 e ha sbagliato il secondo penalty stagionale. Anche contro l'Empoli aveva fallito l'occasione dagli 11 metri, in quel caso sul risultato di 1-2 e non sullo 0-0. I social non perdonano e i tifosi si sono schierati contro di lui. "Primo tempo imbarazzante" ha detto un sostenitore giallorosso. Un altro ha aggiunto: "Con un ingaggio così importante dovrebbe essere decisivo e invece...". In molti hanno anche evidenziato il suo calo di rendimento: "Un po' di panchina gli farebbe bene". Mourinho ne chiedeva tre di Pellegrini lo scorso anno, ad oggi vorrebbe ritrovare anche solo quello che la passata stagione aveva guidato la Roma con gol e assist.