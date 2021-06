Pellegrini, relax in Umbria aspettando Mourinho e il contratto

Il capitano della Roma è con la famiglia in un resort poco distante dalla Capitale. Qualche giorno di pausa prima di incontrare il nuovo tecnico e (forse) la società

È partito con la moglie, i figli, l’inseparabile cugino Gianraffaele e la compagna di lui, l’influencer Martina Sebastiani. Sono giorni di relax questi in Umbria per Lorenzo Pellegrini che in questa estate, saltato l’Europeo per una lesione muscolare, ha scelto di restare a Roma per godersi la famiglia e lavorare a Trigoria per recuperare dal problema al flessore. Fino a venerdì si è allenato e ha fatto fisioterapia al Bernardini, poi è partito con la sua Veronica e i piccoli Camilla e Thomas e insieme al resto della famiglia è andato a rilassarsi alla Tenuta di Murlo, un esclusivo resort a cinque stelle nel cuore dell’Umbria in cui godersi aria buona, cibo di qualità e riposarsi tra piscine, vigneti e piante secolari. Tra una grigliata e un bagno, Lorenzo ne sta approfittando per staccare la spina e farsi trovare pronto tra poco più di una settimana, quando inizierà la nuova stagione e sarà uno dei primi, se non il primo in quanto capitano, a confrontarsi con Mou.