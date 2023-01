Pellegrini regala la prima gioia del 2023: Bologna ko (1-0). Roma quarta – FOTO

I giallorossi tornano a vincere dopo tre stop di fila. Decide il capitano, ma Mou in ansia per l'infortunio di Zaniolo. Domenica il match col Milan

Daniele Aloisi

La Roma torna a vincere dopo tre stop di fila. Decide il rigore di Pellegrini e i giallorossi piegano il Bologna 1-0. Agganciata la Lazio al quarto posto. Mourinho sorprende tutti per la prima del 2023: fuori Abraham e dentro Tahirovic dal 1'. Torna Dybala e l'argentino è subito protagonista. La Joya conquista il rigore al 6' e Pellegrini realizza. Secondo gol in campionato per il capitano che ritrova il gol all'Olimpico dopo 290 giorni. Poche emozioni nella prima frazione. Zaniolo ha l'occasione del raddoppio verso la fine del primo tempo ma non centra la porta da buona posizione all'interno dell'area di rigore. Problemi per Nicolò nel secondo tempo: il numero 22 chiede il cambio dopo aver subito un colpo al ginocchio. Al 75' si ferma anche Dybala che esce per crampi. I giallorossi portano a casa tre punti preziosi anche grazie ad Abraham che salva sulla linea al 96' un colpo di testa di Ferguson. Domenica il match a San Siro col Milan.

Pellegrini freddo dagli 11 metri: giallorossi in vantaggio — Mourinho rivoluziona l'attacco e lascia Abraham in panchina. Zaniolo e Dybala dal 1', esordio per Tahirovic. Zalewski parte fuori, al suo posto c'è la sorpresa El Shaarawy. Svolta del match dopo 4' di gioco: lancio in profondità di Zaniolo per Dybala, l'argentino viene agganciato in area da Lucumì e Santoro indica il dischetto. Parte Pellegrini dagli undici metri e spiazza Skorupski. Secondo gol in campionato per il numero 7 e primo allo stadio Olimpico in questa stagione. Al 16' la Roma va vicino al raddoppio: Nicolò devia il tiro di Mancini e il pallone termina di poco sopra la traversa.

Al 30' si fa vedere anche il Bologna: cross di Lykogiannis per Orsolini. L'esterno prova la rovesciata ma colpisce male la sfera e non mette paura a Rui Patricio. Ibanez è il primo ammonito del match. I giallorossi si rendono pericolosi verso la fine della prima frazione. Dybala raccoglie una palla sporca dopo una mischia in area e calcia col sinistro. La conclusione del numero 21 sfiora la traversa. Occasione anche per Zaniolo che da buona posizione non riesce a centrare la porta col piede forte al volo. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sul risultato di 1-0.

Decide Pellegrini: la Roma vola al quarto posto — Nessun cambio alla ripresa. Roma e Bologna tornano in campo con gli stessi interpreti della prima frazione. Pronti via e arriva la prima occasione per Zaniolo. Soumaoro sbaglia l'intervento e il pallone finisce tra i piedi del numero 22 che calcia ma Skorupski esce a valanga a para col corpo. Sfortunato l'attaccante azzurro che al 60' chiede il cambio per un problema al ginocchio. Al suo posto Abraham ed entrano anche Zalewski e Matic per El Shaarawy e Tahirovic. A venti minuti dal termine chiede un rigore il Bologna ma dopo un check del Var l'arbitro ammonisce Ferguson per simulazione. Al 75' esce Dybala per crampi ed entra Bove. Abraham salva i giallorossi al 96' negando la rete del pareggio con un salvataggio sulla linea Roma vola al quarto posto grazie alla rete di Pellegrini su calcio di rigore.

Roma-Bologna 1-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic (Matic 63'), Pellegrini, El Shaarawy (Zalewski 63'); Dybala (Bove 72'); Zaniolo (Abraham 60'). A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Matic, Camara, Bove, Zalewski, Volpato, Shomurodov, Abraham, Majchrzak. Allenatore: José Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (Pyyhtia 82'), Soumaoro, Lucumì; Lykogiannis (Cambiaso 65'), Ferguson, Medel (Schouten 65'), Orsolini; Dominguez, Soriano (Aebischer 57'); Arnautovic. A disp.: Bagnolini, Cambiaso, Sosa, Aebischer, Moro, Pyyhtia, Schouten, Sansone, Raimondo Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Santoro Assistenti: Galetto e Mondin VAR: Chiffi AVAR: Longo Quarto uomo: Marcenaro

Marcatori: Pellegrini rig. 6' (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Ferguson (B), Celik (R)

Spettatori: 62.092