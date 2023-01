Roma, colpo al ginocchio destro per Zaniolo: nulla di grave

Nicolò Zaniolo al 60' di Roma-Bologna è stato costretto ad uscire per una botta. Il numero 22 ha alzato bandiera bianca dopo aver preso un colpo al ginocchio destro. Il giocatore è uscito dal campo scuro in volto e ha colpito un tabellone pubblicitario con un calcio. È andato direttamente negli spogliatoi, al suo posto è entrato in campo Abraham. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali per stabilire l'entità del problema, ma non sembra nulla di grave. Domenica i giallorossi torneranno in campo contro il Milan alle ore 20:45.