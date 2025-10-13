Pellegrini pronto per l’Inter: è la carta di Gasp. E a gennaio poteva finire a Milano

Aspettando le migliori versioni di Leon Bailey e Paulo Dybala, la certezza sulla trequarti di sinistra è Lorenzo Pellegrini. Da quella parte Gasperini ha provato un po' tutti, da El Shaarawy all'esperimento Baldanzi a Firenze. Ma fino a questo momento il migliore è stato proprio il numero 7. Gol decisivo nel derby, assist a Nizza e delle discrete prestazioni tra Verona, Lille e Fiorentina. L'infortunio è alle spalle e ora punta l'Inter. Proprio i nerazzurri l'anno scorso hanno provato a portarlo via dalla Capitale (oltre al Napoli), ma la rete contro la Lazio ha cambiato il suo futuro. Quello di quest'anno, invece, difficilmente avrà ripercussioni sul contratto ma gli ha restituito il sorriso. Ora vuole regalarsi un'altra giornata da imperatore per continuare sognare al primo posto in classifica. E il bilancio personale contro l'Inter è positivo: due gol e tre assist. Non partirà con la fascia al braccio - davanti c'è sempre Cristante - ma è pronto a guidare l'attacco insieme a Soulé e Dovbyk. L'obiettivo è quello di infrangere il tabù Inter all'Olimpico dove non arriva una vittoria dal lontano 2016.