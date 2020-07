Pellegrini pronto per il Siviglia: arriva la conferma di Fonseca

Nonostante il fascino della sfida con la Juventus, i pensieri della Roma sono tutti per la gara di Europa League con il Siviglia. Lo ha confermato anche Paulo Fonseca: a Torino il mister farà giocare i calciatori meno utilizzati in queste ultime partite, con la speranza di avere tutti in forma per l’appuntamento del 6 agosto. Ci sarà anche Lorenzo Pellegrini, a Duisburg: il tecnico portoghese ha dichiarato che il centrocampista riuscirà a recuperare nonostante la frattura del setto nasale rimediata contro la Fiorentina. Il numero 7 dovrebbe giocare in mediana affianco a Cristante, a causa della squalifica di Veretout. Non è esclusa, comunque, la conferma nel ruolo da trequartista.