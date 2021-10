Pellegrini on fire, a segno anche in Nazionale: “Ripartiamo col cuore”

Il centrocampista vuole insidiare i fedelissimi di Mancini per il mondiale in Qatar

Dopo quasi un anno di distanza dall'ultima volta, Lorenzo Pellegrini è tornato a segno con la nazionale italiana. Per il centrocampista, tanto è cambiato da quel goal contro l'Olanda (1-1) il 17 ottobre 2020: mai l'avvio di stagione era stato così prolifico nella sua carriera (7 goal finora in stagione più uno con la Nazionale). Come si apprende da Sky Sport, togliere una maglia da titolare a Barella, Verratti e Jorginho è una missione difficile, ma il capitano della Roma vuole essere protagonista a tutti i costi al Mondiale del 2022 Qatar. Pellegrini dunque proverà a convincere Mancini di puntare su di lui per il futuro della Nazionale. Otre a ieri sera, in Nazionale maggiore Pellegrini conta altre 2 reti complessive: la prima siglata il 5 settembre 2019 nella gara vinta 3 a 1 contro l'Armenia. Sempre in Nations League è andato a segno per la seconda volta a Bergamo contro l'Olanda.