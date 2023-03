Pellegrini, notte sotto osservazione in clinica e 30 punti di sutura: out col Sassuolo

Nessuna frattura per Lorenzo Pellegrini, ma qualche ora sotto osservazione in clinica si è resa necessaria. Durante il match di ieri, il capitano della Roma si è scontrato violentemente con Zubeldia, riportando una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale. Due infatti sono stati i tagli (uno verticale e l'altro orizzontale) su cui i medici sono intervenuti applicando addirittura trenta punti di sutura. Come riporta Gianluca Lengua su 'ilmessaggero.it', il numero 7 è stato portato subito a Villa Stuart dove - raggiunto dalla moglie Veronica - è stato sottoposto agli esami che hanno escluso fratture o lesioni. Nella clinica di riferimento giallorossa, Pellegrini ha trascorso la notte sotto osservazione, per scongiurare il trauma cranico ed è stato poi dimesso. Nei prossimi giorni il centrocampista svolgerà allenamenti individuali e non sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Sassuolo. L'obiettivo è tornare per il match di ritorno con la Real Sociedad di giovedì prossimo o al più tardi nel derby con la Lazio di domenica 19.