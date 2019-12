Pellegrini: “Non so dove sarà il futuro di Florenzi, spero alla Roma”

Gli occhi lucidi, l’abbraccio con la squadra e l’assist a Mkhitaryan. Roma-Spal è stata la partita di Alessandro Florenzi. Nonostante l’ottima prestazione di questa sera, il futuro del capitano giallorosso rimane in bilico e numerose sono le voci di mercato che lo riguardano, ultime quelle che lo vedrebbero a alla Fiorentina o al Siviglia dell’ex Monchi. Lo dimostrano le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, rilasciate ai microfoni della Rai nel post partita:

“Questo è un gruppo unito, noi giocatori in primis vogliamo bene a Florenzi. Sono rimasto esterrefatto dal suo atteggiamento, lui ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo, di essere un vero capitano. Penso che non sia facile essere importante per una squadra ma stare fuori. Lui ha rispettato le scelte del mister, come dobbiamo fare tutti, ed è andato avanti. Come ha detto Zaniolo, penso anche io che Florenzi si meriti il meglio”.

Secondo te il suo futuro è ancora qui a Roma?

“Questo non lo so, lo dovete chiedere a lui. Io gli auguro il meglio, che sia qui o da un’altra parte. Ovviamente sperando che sia qui”.