Pellegrini: “Non sembra vero quanto successo. Tenevamo alla coppa”

Delusi anche per il cammino che si poteva fare. “Sì, in tre partite potevamo essere in finale. Era la via più breve. Non lo so, delle volte non ti sembra vero quanto successo. Tutta Roma da domani deve pensare alla prossima partita”.

Deve essere difficile anche per te giocare ogni tre giorni. “Diciamo che in queste due settimane sono state dette cose non vere per quanto successo a me. Ho preso una botta e non riuscivo a correre. Non giocando a La Spezia ho recuperato. Non mi sento di dire che quanto faccio in campo è per i problemi fisici, mi prendo la mia responsabilità. Non manca però l’impegno e la voglia di vincere la partita”.