La tragedia di Willy Monteiro ha colpito tutti e non ha certo lasciata indifferente la Roma che oggi ha invitato la famiglia al Benito Stirpe per l’amichevole con il Frosinone. Prima del fischio d’inizio i due capitani hanno consegnato alla sorella le maglie del match firmate da tutti i calciatori e dopo la fine della partita Pellegrini ha postato quel momento scrivendo: “Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. Riflettiamo. Ciao Willy, riposa in pace”.