Pellegrini non basta: l’Atalanta batte la Roma 3-1. Ansia per Dybala e Llorente

I giallorossi perdono a Bergamo. Ansia per le condizioni di Dybala e Llorente, sabato il match col Milan

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma paga le fatiche di coppe e cade a Bergamo. Vince l'Atalanta 3-1 con le reti di Pasalic, Toloi e Koopmeiners. Inutile la rete di Pellegrini. Mourinho lascia fuori Dybala non al top e schiera Abraham e Solbakken. Nel primo tempo i giallorossi non calciano mai verso lo specchio della porta. Al 38' arriva il vantaggio degli uomini di Gasperini con Pasalic. Al 65' Mourinho cambia modulo e passa a 4. In campo vanno Dybala, El Shaarawy, Spinazzola e Matic. Al 74' i nerazzurri vanno sul 2-0 con l'autorete di Llorente. Al l'83' Pellegrini riapre la partita, ma la papera di Rui Patricio un minuto più tardi condanna la Roma. Finisce 3-1 a Bergamo. Nel finale si fanno male Llorente e Dybala, le loro condizioni sono da valutare.

Poca Roma nel primo tempo: decide Pasalic nei primi 45 minuti — Mourinho lascia fuori Dybala e schiera davanti Solbakken con Abraham e Pellegrini. Nei primi minuti la Roma non riesce ad imporre il proprio gioco. La Dea si fa viva al 20' con Ederson che supera Ibanez, entra in area e prova a servire Zapata al centro: mura Llorente. De Roon è il primo ammonito del match, cartellino giallo per un fallo su Pellegrini. Al 38' va avanti l'Atalanta. Abraham perde un brutto pallone in mezzo al campo. Zapata serve Pasalic che tutto solo in area fa 1-0. Rispondono i giallorossi al 46'. Solbakken serve Abraham in area di rigore. L'inglese calcia col destro, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la traversa. Dopo 4 minuti di recupero finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per la Dea.

La Roma frena a Bergamo: 3-1 contro l'Atalanta — La seconda frazione di gioco inizia senza cambi. Subito squillo della Roma al 48'. Cross di Celik preciso per la testa di Abraham. Tammy colpisce ma non centra lo specchio della porta. A mezz'ora dalla fila Mourinho effettua quattro cambi: entrano Dybala, Spinazzola, El Shaarawy e Matic ed escono Mancini, Bove, Solbakken e Zalewski. Mou mette la difesa a 4. La Joya ci prova subito, ma la sua conclusione a botta sicura viene murata da Maehle. Al 74' arriva il raddoppio della Dea. Toloi arriva su una palla vagante in area. Il centrale calcia e Llorente per evitare la rete fa autogol. All'83' Pellegrini accorcia le distanze con Pellegrini ma dopo un minuto arriva il 3-1 di Koopmeiners per una papera di Rui Patricio. Sabato il match contro il Milan.

Atalanta-Roma 3-1, il tabellino — ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti (73' Palomino), Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle (81' Demiral); Koopmeiners; Pasalic (81' Hojlund), Zapata. A disposizione: Musso, F. Rossi, Demiral, Palomino, Bernasconi, Muhameti, Soppy, Boga, Hojlund, Muriel. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (65' Spinazzola), Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove (65' Matic), Zalewski (65' El Shaarawy); Solbakken (65' Dybala), Pellegrini; Abraham (80' Belotti). A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Matic, Camara, Darboe, Tahirovic, Spinazzola, Belotti, El Shaarawy, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Marcatori: Pasalici 38' (A), Toloi 74' (R), Pellegrini 83' (R), Koopmeiners 84' (A)

Ammoniti: De Roon (A), Solbakken (R)

Arbitro: Irrati. Assistenti: Bindoni-Galetto. IV Uomo: Volpi. Var: Abisso. Avar: Aureliano