Pellegrini lascia la Nazionale per infortunio: nelle prossime ore tornerà a Trigoria

Il capitano torna nel quartier generale giallorosso a causa di un problema muscolare. Mourinho spera di riaverlo in tempo per la sfida contro l'Empoli

Lorenzo Pellegrini non farà parte della prima Nazionale di Luciano Spalletti. Il capitano giallorosso, insieme a Federico Chiesa, ha svolto questa mattina gli esami diagnostici che hanno confermato la sua indisponibilità per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Un problema diverso rispetto a quello che lo aveva tenuto inizialmente fuori contro il Milan (fastidio all'adduttore sinistro). Pellegrini dunque tornerà a Trigoria per svolgere le terapie del caso. La speranza di Mourinho è di averlo a disposizione per la sfida contro l'Empoli.