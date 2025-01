Pellegrini-Napoli, nessuna trattativa. Verso Roma-Lazio: out Celik, Cristante e Ryan

Vigilia in casa Roma per quella che sarà una delle partite più importanti della stagione per confermare quanto di buono fatto finora sotto la guida Ranieri e per allontanarsi definitivamente dalla seconda metà della classifica. A Trigoria la squadra ha svolto in mattinata la rifinitura in vista del derby contro la Lazio, in programma domani ore 20:45 all'Olimpico e valido per la diciannovesima giornata di campionato:Cristante ha svolto un lavoro differenziato mentre Celik è rimasto a casa a causa dell'influenza. Nel pomeriggio il club giallorosso ha reso pubblica la lista dei convocati di Ranieri, che dovrà fare i conti con le assenze di Ryan (problema al tendine), Celik (out per febbre) e Cristante (alle prese con la lesione ai legamenti della caviglia patita a dicembre contro l'Atalanta). Seconda chiamata per De Marzi, estremo difensore classe 2007 della Primavera già convocato per la sfida contro il Milan. Claudio Ranieriha rilasciato un'intervista a DAZN alla vigilia di Roma-Lazio, in cui, tra le altre cose, ha parlato della situazione di Pellegrini: "Recuperare Pellegrini è una missione. Lorenzo è un ragazzo sensibilissimo, non fa parte della schiera dei romani che si lasciano scivolare tutto addosso. Lui si carica addosso tutte le problematiche e non gli fa bene". E ha poi continuato parlando della Lazio di Baroni, al momento quarta in Serie A: "Il derby sfugge da ogni logica. La Lazio è favorita perché se ha 15 punti in più rispetto a noi vuol dire che ha subito ingranato la marcia giusta e sta meritando ciò che sta facendo perché gioca bene e fa gol. Questa squadra si muove all'unisono, sarà un gran bel derby".