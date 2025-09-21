Pellegrini: “Mi sono commosso dopo il gol. Amo la Roma ma non so cosa accadrà”

Le sue parole: "Chi mi è vicino sa quanto ci tenevo a tornare e fare bene, tornare dall'inizio e vincere questo derby per la nostra gente"

Redazione 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 14:58)

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:

Ti abbiamo visto commosso dopo il gol. "C'è tanto. Dopo il gol, Mancini lo sa ma magari non tutti, mi sono commosso. Chi mi è vicino sa quanto ci tenevo a tornare e fare bene, tornare dall'inizio e vincere questo derby per la nostra gente. E' per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono state vicine in questo periodo di fatica e volontà, la mia famiglia".

Sullo striscione comparso 'Bentornato capitano': lì le vogliono bene. "Lo so, non lo ho mai messo in dubbio. E io voglio bene a loro. Al di là di tutto, penso che questa squadra può migliorare ancora tanto. Ci sono persone, uomini veri, con grande personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di mandare avanti la passione per la Roma ai nostri tifosi, a chi arriva e a chi viene e non ha ancora capito dove è. Mancini è come un grande fratello di sangue diverso".

Ha mai pensato di andare via? "Al di là di parole e ragionamenti, c'è una costante: io amo la Roma. Da quando sono qui e fino a quando indosserò questa maglia non ci sarà mai un momento in cui potrò dare qualcosa di meno. Non so che cosa potrà accadere in futuro, la vita è imprevedibile. Ero a un passo dall'andare via, non si sapeva come sarei tornato dopo l'infortunio, ma oggi torno dall'inizio in un derby e siglo il gol vittoria. Il calcio è imprevedibile, me lo godo".

Quattro gol nei derby, tutti sotto la nord. Manca la Sud? "Mi manca fare un gol di là, vorrei continuare la corsa e festeggiare con la mia gente. Ma va bene lo stesso, andrebbe bene anche sotto la Tevere se ci mettessero la porta".