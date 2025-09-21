Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:
Pellegrini: “Mi sono commosso dopo il gol. Amo la Roma ma non so cosa accadrà”
Ti abbiamo visto commosso dopo il gol. "C'è tanto. Dopo il gol, Mancini lo sa ma magari non tutti, mi sono commosso. Chi mi è vicino sa quanto ci tenevo a tornare e fare bene, tornare dall'inizio e vincere questo derby per la nostra gente. E' per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono state vicine in questo periodo di fatica e volontà, la mia famiglia".
Sullo striscione comparso 'Bentornato capitano': lì le vogliono bene. "Lo so, non lo ho mai messo in dubbio. E io voglio bene a loro. Al di là di tutto, penso che questa squadra può migliorare ancora tanto. Ci sono persone, uomini veri, con grande personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di mandare avanti la passione per la Roma ai nostri tifosi, a chi arriva e a chi viene e non ha ancora capito dove è. Mancini è come un grande fratello di sangue diverso".
Ha mai pensato di andare via? "Al di là di parole e ragionamenti, c'è una costante: io amo la Roma. Da quando sono qui e fino a quando indosserò questa maglia non ci sarà mai un momento in cui potrò dare qualcosa di meno. Non so che cosa potrà accadere in futuro, la vita è imprevedibile. Ero a un passo dall'andare via, non si sapeva come sarei tornato dopo l'infortunio, ma oggi torno dall'inizio in un derby e siglo il gol vittoria. Il calcio è imprevedibile, me lo godo".
Quattro gol nei derby, tutti sotto la nord. Manca la Sud? "Mi manca fare un gol di là, vorrei continuare la corsa e festeggiare con la mia gente. Ma va bene lo stesso, andrebbe bene anche sotto la Tevere se ci mettessero la porta".
