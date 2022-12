Pellegrini, Mancini e Spinazzola si allenano a Dubai: “I gladiatori non riposano”

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori della Roma. Mancini, Pellegrini e Spinazzola sono insieme alle loro famiglie a Dubai. I tre si stanno allenando per farsi trovare in perfetta forma il 12 dicembre. Oggi Jordi Durante ha pubblicato una foto con loro su Instagram: "Non c'è nessun giorno di riposo per i gladiatori". L'imprenditore è molto famoso negli Emirati Arabi. Ed è anche molto amico di Francesco Totti, infatti nelle settimane scorse sono stati insieme per degli accordi commerciali. Lunedì riapriranno i cancelli di Trigoria, mentre il 15 Mourinho e la squadra voleranno in Algarve. Dove resteranno fino al 22 dicembre. Il 4 gennio è fissato il ritorno in campo contro il Bologna alle ore 16.30.