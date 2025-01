Pellegrini, Mancini e Cristante al concerto di Pezzali. I tifosi: “Siete noni…”

Dopo i fatti accaduti nell'ultima settimana a Milano, con la lite Conceicao-Calabria al triplice fischio di Milan-Parma (il malumore del tecnico portoghese è scaturito per il fatto che due gironi prima alcuni senatori avessero assistito al concerto di Lazza), un evento simile è avvenuto nella Capitale. Ieri sera, a 48 ore dalla sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, tre calciatori della Roma sono andati al concerto di Max Pezzali al PalaEur. Partita da cui passa il destino europeo della squadra di Ranieri. Per questo le storie pubblicate dalle compagne di Pellegrini e Cristante, al concerto in compagnia anche di Mancini, hanno fatto arrabbiare più di un tifoso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il concerto è finito verso mezzanotte quindi con un ritorno a casa a notte fonda per i tre calciatori. "Lo sapete che siete non in classifica, sì?", ha ricordato un tifoso sui social. Un altro è più ironico: "Max Pezzali via ha dedicato al canzone "Come mai non vincete mai? Vedete di farlo domani". Ma c'è anche chi invita ad abbassare i torni: "Mica c'è il divieto di uscire, basta polemiche". Sul tema è intervenuto anche Ranieri nella conferenza odierna: "Hanno chiesto il permesso e li avevo mandati".