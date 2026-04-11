Pellegrini, maledizione pali: su 31 punizioni in 5 anni ben cinque legni. Il dato

Ieri sera contro il Pisa è uscito all'intervallo per un infortunio al flessore che ha macchiato la sua 300esima partita in Serie A, ma poco prima Lorenzo Pellegrini aveva sfiorato il gol direttamente da un calcio di punizione dalla lunga distanza. I calci da fermo sono una specialità del numero 7 giallorosso e memorabile è il gol nel derby del 2022, ma i legni stanno diventando una vera e propria maledizione per il centrocampista della Roma. Con l'incrocio dei pali colpito ieri sera all'Olimpico infatti, come evidenziato da Kickest, sono saliti a cinque i legni colpiti nelle ultime 31 punizioni calciate negli ultimi cinque campionati da Pellegrini. Una statistica che rimarca la sfortuna che attanaglia il numero 7, il cui futuro è ancora tutto da definire.