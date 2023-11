Pellegrini, l’Udinese nel destino per il riscatto: anche Dybala e Lukaku lo aspettano

Il capitano è pronto a tornare. L'anno scorso l'abbraccio della Sud proprio contro i bianconeri, domenica vuole essere protagonista

Daniele Aloisi Collaboratore

Stadio Olimpico, il suo stadio. Lì si è fermato sul più bello, lì vuole ripartire in una stagione fin qui decisamente troppo tribolata. Lorenzo Pellegrini è pronto a dare il suo contributo dopo l’ennesimo stop che ha frenato l’inizio della corsa. L’infortunio è arrivato nel suo miglior momento. Infatti, il capitano aveva trovato due gol con Frosinone e Servette e un assist nella sfida contro gli svizzeri. Un fulmine a ciel sereno, ma adesso si torna a fare sul serio. La sosta gli ha dato tempo per recuperare del tutto e contro l’Udinese si candida per una maglia da titolare.

In questi giorni si è affacciato a Trigoria anche quando non erano previsti allenamenti e il numero 7 ci sarà con l’Udinese. L'anno scorso la Curva Sud lo “abbracciò” contro i friulani dopo il rigore sbagliato a Rotterdam. Lui mise a referto il gol del 2-0 con dedica al settore. Gli ultras giallorossi non hanno mai smesso di sostenerlo e si sono schierati dalla sua parte anche per le vicende extra campo che lo hanno coinvolto. Domenica per la gara del riscatto si trova ancora una volta i bianconeri di fronte. Il capitano sempre in discussione vuole mettere a tacere le critiche.

Pellegrini torna in mezzo al campo: sorridono anche Lukaku e Dybala — Pellegrini è pronto a riprendersi il centrocampo e la fascia da capitano che in questa stagione pochissime volte è stata sul suo braccio. Il numero 7 è fondamentale e Mourinho lo sa. Il suo ritorno è anche positivo per Dybala e Lukaku. La Joya non va in gol dalla quarta giornata, mentre Romelu ha faticato nelle ultime gare. La Roma ha prodotto poco e ha pagato l’assenza di un trequartista capace di creare gioco dietro le due punte. L'argentino nelle ultime gare spesso si trovava nel cerchio del centrocampo per far partire l'azione, con il capitano può aspettare il pallone sui piedi più vicino alla porta. Anche il belga lo aspetta: insieme hanno giocato pochissimo (solamente 176’) e in allenamento si sono visti poco.

I Fab Four non ci sono più, ma può nascere un trio che mette insieme tanta qualità e forza. Pellegrini ieri ha fatto i complimenti ai suoi compagni di Nazionale per la qualificazione a EURO 2024. Lui spera nella convocazione, ma non è ancora riuscito ad esordire nel nuovo ciclo Spalletti. Deve dare risposte sul campo per conquistare la competizione. Il mister di Certaldo lo aspetta, ma dipende tutto da lui. Anche Mou vuole un cambio di passo. Serve che Lorenzo torni magnifico a partire già da domenica.

