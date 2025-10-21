Pellegrini, la fiamma dopo il derby si è spenta. Ma Gasp studia il nuovo ruolo

Ci risiamo. Sembra quasi un dejà-vu della passata stagione: Pellegrini segna nel derby e poi le prestazioni tornano ad essere quelle dei mesi precedenti. La fiamma post gol contro la Lazio non si è ancora del tutto spenta ma poco ci manca. Tolto l'assist contro il Nizza nelle ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League non è riuscito a inserire il proprio nome sul tabellino. Non è l'unico a non trovare reti e assist nella Roma, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più per alzare l'asticella. Giovedì contro il Viktoria Plzen potrebbe riaccomodarsi in panchina per far spazio a uno tra El Shaarawy e Dybala o magari proprio a Bailey che scalpita per la prima da titolare. La concorrenza sulla trequarti non manca ed anche per questo Gasp sta studiando un nuovo ruolo. Nella mente del tecnico può giocare più dietro, nei due di centrocampo. E l'obiettivo è di trasformarlo in una sorta di vice Cristante. Già contro l'Inter spesso e volentieri partiva da dietro per impostare ed è una soluzione che Gasperini potrebbe proporre a breve, soprattutto nel periodo tra dicembre e gennaio quando non avrà a disposizione El Aynaoui causa Coppa d'Africa e l'unico centrocampista a disposizione sarà Pisilli.