Pellegrini, la Curva Sud lo ha emozionato. Ora punta il derby, ma resta in dubbio

La nascita del figlio e la vicinanza dei tifosi: Lorenzo ha scacciato via le brutte voci di questi giorni. Ora vuole giocare contro la Lazio, ma è ancora in forse

Daniele Aloisi Collaboratore

Lorenzo Pellegrini pochi giorni fa è diventato papà per la terza volta e la nascita di Nicolò ha scacciato via tutte le voci di questi giorni. In più ieri ci ha pensato la Curva Sud a difenderlo e tirare il suo morale con due striscioni che lo hanno emozionato. Uno dentro lo stadio: "Invidie, calunnie e maldicenze. Un romanista non resta mai solo, daje capitano". E l'altro fuori l'Olimpico: "Chi tocca il nostro capitano ha contro tutti i romanisti", gli ultras sono dalla sua parte e lo hanno dimostrato ancora una volta. Il numero 7 è rimasto particolarmente colpito per la vicinanza dei suoi tifosi. Ieri era anche in tribuna e ha assistito all'incredibile vittoria dei suoi compagni di squadra.

Intanto il derby si avvicina e lui vuole essere presente. Ieri Mourinho in conferenza stampa è sembrato fiducioso sulle sue condizioni: "Pellegrini e Spinazzola sono più vicini a tornare ogni giorno che passa. Smalling lo vedo più difficile e lontano, ed è quello che ci lascia in grande difficoltà". Lorenzo vuole giocare la stracittadina ma ad oggi la sua presenza non è ancora certa. Questa settimana le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno e insieme allo staff medico deciderà quando tornare in campo. La lesione ai flessori della coscia destra lo tiene ai box dal 5 ottobre. L'anno scorso l'infortunio nel derby d'andata e in quello di ritorno non riuscì ad essere decisivo. Adesso vuole dare una mano a Mourinho e ripagare i tifosi che non hanno mai smesso di essere al suo fianco.

