Pellegrini, istinto da regista: secondo in Serie A per passaggi chiave

In attesa di rivederlo in campo, probabilmente dopo la sosta delle nazionali, Lorenzo Pellegrini continua a far parlare di sé. Secondo quanto riferisce il portale specializzato whoscored, il centrocampista giallorosso è il secondo in Serie A nella speciale classifica dei calciatori che hanno fatto più passaggi chiave (3,5) nell’arco dei novanta minuti, statistica che prende in considerazione i calciatori con almeno cinque presenze. L’unico a superare il numero 7 romanista è l’attaccante del Napoli Callejon, a quota 3,7 passaggi chiavi a partita.