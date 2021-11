Pellegrini, infortunio muscolare in Roma-Torino: problema al quadricipite

Il capitano della Roma ha abbandonato il campo per un problema muscolare

Solo 15 minuti in campo per Lorenzo Pellegrini, costretto ad abbonare il campo di Roma-Torino a causa di un infortunio muscolare al quadricipite della coscia destra. Il capitano giallorosso non era al meglio, saranno da valutare le sue condizioni in vista anche degli eventuali esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio e dello stop. E Mourinho è chiarissimo nel post partita: "Lo perderemo per alcune settimane...".