Pellegrini infortunato, out col Bodo per un’infiammazione al ginocchio

Ieri sera il capitano della Roma ha stretto i denti, nonostante il dolore. Dovrebbe tornare nella trasferta con il Venezia

Stop per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma salterà la partita di Conference League con il Bodo per un'infiammazione al ginocchio sinistro, fa sapere Sky Sport. Possibile il ritorno già domenica con il Venezia. Lo staff medico dei giallorossi ha deciso di fermare precauzionalmente il centrocampista, che si porta dietro un problema al ginocchio dall'ultima sosta delle nazionali. Ieri sera prima del match con il Milan ha accusato un fastidio ed è stato medicato con il ghiaccio spray. Poi è sceso in campo regolarmente stringendo i denti, ma giovedì prossimo resterà a riposo. Per la sfida con i norvegesi Mourinho non potrà fare molto turnover. Dopo la figuraccia dell'andata i tifosi si aspettano il riscatto, per questo oltre a Pellegrini non dovrebbero esserci grossi cambiamenti di formazione.