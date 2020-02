Pellegrini in campo col dolore: la microfrattura al piede sinistro dà ancora fastidio

Critiche, dubbi, delusione. Nel frullatore della crisi romanista ci è finito anche Lorenzo Pellegrini, che sta vivendo un momento di forte flessione come il resto della squadra. Come riportato da “Il Messaggero”, le sue prestazioni negative potrebbero essere però in parte figlie di un problema fisico. Il giocatore starebbe infatti giocando con un fastidio causato dalla microfrattura al quinto metatarso del piede sinistro, riportata a metà dicembre dopo uno scontro con Smalling in allenamento. Dopo due mesi il numero 7 sentirebbe ancora dolore. Non abbastanza per tenerlo lontano dal campo. Lo scorso settembre Pellegrini era stato già costretto a fermarsi per operarsi al piede.