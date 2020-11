Pellegrini, il tampone è negativo: “Sono carichissimo e pronto per tornare” – FOTO

Lorenzo Pellegrini è di nuovo negativo al Covid-19. Dopo l’isolamento in seguito al tampone positivo annunciato il 9 novembre scorso, il numero 7 della Roma potrà quindi tornare presto a disposizione di Paulo Fonseca per i prossimi impegni. A comunicare l’esito negativo del tampone effettuato oggi è stato lo stesso centrocampista giallorosso su Instagram: “Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!!” Pellegrini – come da protocollo – sta svolgendo in questi minuti le visite d’idoneità a Villa Stuart, che completerà nella giornata di domani. Difficile vederlo in campo domenica col Parma, ma potrebbe in ogni caso rientrare tra i convocati.